Başkan Kurnaz, İlkadım\'ın Özlenen Kent Kimliğini Yeniden Kazandıracak

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçelerinde özlenen kent kimliğini ön plana çıkaracaklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'ın önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Lise Caddesi kesişiminden başlayarak, Gazi Caddesi'nin tamamını yürüyerek gezen Başkan İhsan Kurnaz, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. İlkadımlıların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Kurnaz, "Bu ilçe için yapacak çok işimiz var. Birlik ve beraberliğimiz, gelecek güzel günlerin habercisidir. Geçmişten esintilerin de hissedileceği bir şekilde İlkadım'ın özlenen kent kimliğini yeniden öne çıkaracağız. Hak ettiği yatırımları alan ve hızla gelişen bir İlkadım hedefine doğru hızla ilerleyeceğiz" dedi.

"Söz verdiğimiz gibi İlkadım'ı dinliyoruz"

Marka şehir olabilmek adına, vatandaşlarla fikir birliğini merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "Seçim döneminde bu ilçeyi birlikte yöneteceğiz demiştik. Bunun gereği olarak İlkadımlı hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya gelerek bu kentin ihtiyaçlarını birlikte tespit edecek ve planlamalarımızı buna göre şekillendireceğiz. Kentimizin ticarette, turizmde, sanatta, sporda ve daha birçok alanda öncü olması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettireceğiz. İlçemizin gelişmesi için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var ve bu noktada kentimizin tüm dinamikleriyle istişare halinde olacağız. Bu anlamda seçim dönemi sloganımız olan 'Her anında hep yanında' sözünü seçim sonrası belediyemizin mottosu olarak da belirledik. Bu ilçenin tüm fertlerinin her anında hep yanlarında olmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"İlkadım'ı ortak akılla yöneteceğiz"

Başkan İhsan Kurnaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünü de yine bir istişare günü olarak belirledik. Şehrimizde yüksek ticari potansiyele sahip noktalardan olan Gazi Caddesi'nde esnaf kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizin dilek, temenni, öneri ve taleplerini dinledik. Bu fikir ve talepler doğrultusunda ilçemizin daha konforlu, daha güvenilir, potansiyeli yüksek bir noktaya gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlkadım'ın, sorunlarını yerinde tespit ederek hızlı çözümler üreteceğiz demiştik, öyle de yapıyoruz. İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte ortak akılla yöneteceğiz demiştik. Bu sözümüzün gereğini de yerine getiriyoruz. İlkadımlıların her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz." - SAMSUN