Başkan Oğuz esnafı sahurda da yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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Başkan Oğuz esnafı sahurda da yalnız bırakmıyor

08.04.2022 11:32
Başkan Oğuz esnafı sahurda da yalnız bırakmıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sahur vaktinde ilçedeki iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sahur vaktinde ilçedeki iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Oğuz, hal hatır sorduğu esnaflara, hayırlı işler diliyor.

Başkan Oğuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur vakitlerinde, ilçedeki iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz yaparak, ekmek teklerine konuk oluyor. Ziyaret ettiği iş yerlerinde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, yakından ilgilendiği vatandaşlarla hasbihal edip, hal hatır soruyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında esnaflara belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını anımsatarak, hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunuyor. Oğuz'un yaptığı sürpriz ziyaretlerden memnun olduğunu dile getiren esnaflar, bu amlamlı davranışı için kendisine teşekkür ediyor.

Büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana 7'den 70'e tüm kesimlerle iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazanımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin tüm fertleriyle biriz, beraberiz ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onların arasından çıkmış bir kardeşleri olarak acı ve mutlu tüm anlarında yanlarında oluyorum. Mübarek Ramazanı Şerif'te gönül kapılarını bizlere açan kardeşlerimizle birlikte olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Ziyaretlerimizi Ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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