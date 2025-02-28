Başkan Öküzcüoğlu, Belenyaka Mahallesi'nde Ramazan Hayrı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Başkan Öküzcüoğlu, Belenyaka Mahallesi'nde Ramazan Hayrı Düzenledi

Başkan Öküzcüoğlu, Belenyaka Mahallesi\'nde Ramazan Hayrı Düzenledi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belenyaka Mahallesi'ni ziyaret ederek kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleri, Başkan'a gözleme ikramında bulunarak Ramazan ayı öncesi hayır etkinliği gerçekleştirdiler. Başkan, köylerde kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

28.02.2025 12:14  Güncelleme: 12:17
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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belenyaka Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeyen işçileri ve vatandaşları ziyaret etti. Mahalle sakinleri Başkan Öküzcüoğlu'na sürpriz yaparak gözleme ikramında bulundu.

Belenyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Kösebaş ve mahalle sakinleri, yollarına taş döşenme çalışmalarının devam etmesi, Ramazan Ayı hayrı ve Ramazan Ayı hazırlıkları yapmak amacıyla yufka ve gözleme yaptı. Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun mahallede yapılan çalışmaları yerinde incelemek için mahalleye geleceğini öğrenince başkana gözleme ikramında bulundu.

Mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'na vatandaşlar teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Ali Cura, "9 yıldır mahallemizin yoluna taş döşenmesini bekliyorduk. Kışın çamur, yazın tozdan rahatsız oluyorduk. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu bu sorunumuzu çözdü, çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" dedi.

Köyde Ramazan hazırlıkları devam ediyor

Mahalle sakini kadınlar, açık alana kurdukları tezgahlarda yaktıkları ateşlerle Ramazan yufkası yaparken, Ramazan hayrı yapmak için gözleme yaparak vatandaşlara dağıttı. Kadınlar, her yıl geleneksel olarak imece usulü birinin evinde toplanarak Ramazan yufkası ve hayrı yaptıklarını, ancak bugün Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun köylerine geleceğini öğrenince muhtarlarıyla birlikte karar alarak bu yıl açık alanda hep birlikte yufka yaptıklarını anlatarak, hem Başkan Öküzcüoğlu'na sürpriz yaptıklarını hem de Ramazan yufkalarını ve hayırlarını yaptıklarını söyledi. Kadınlar, Başkan Öküzcüoğlu'nun kendilerini onurlandırdığını, köylerinin yollarının taşlarını döşeyerek kendilerini çamurdan tozdan kurtardığını, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olduğunu belirterek Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.

Belenyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Kösebaş da, "Başkanımızdan Allah razı olsun, yollarımıza taş döşetti. Biz de başkanımıza bir sürpriz yapalım dedik, Ramazan Ayı öncesi Ramazan hayrımızı yaptık, Ramazan yufkamızı yaptık, hem de gözleme yaparak başkanımızı misafir ettik. Sayın Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na yaptığı hizmetlerden ve ziyaretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Alaşehir'in dağlarından yağ, ovasından bal damlıyor"

Mahalleye yaptığı ziyareti değerlendiren Başkan Öküzcüoğlu, "İnsanıyla, doğasıyla güzel Belenyaka Mahallesi'ndeyiz. Bizim kadınlarımız beceriklidir. Sarma yapmayı, dolma yapmayı bilirler. Elleri maharetlidir. Bizim burada yaşam kolaydır, arazilerimiz verimli, büyükşehirlerde bizi seyredenlerin canları çekecek, bizim buralarda yaşam kolay. Bağımızdan ebegümeci, çakır toplarız, karağuzu kendimize geçir her şeyimiz var içine de kesik attık mı yemesine doyum olmaz. Kadınlarımız da hamurları açarlar, el birliği ile gözlemelerini yaparız. Bizim topraklarımızdan bereket fışkırıyor, dağlarımızdan yağ, ovalarımızdan bal damlıyor. Büyük şehirlerde de yaşayanlar gelin memleketimize, çocuklarımız köylerimize dönsünler, buralarda hayat ekonomik." şeklinde konuştu.

Başkan köylülerin Ramazanlarını kutladı

Mahalle halkının Ramazan ayını da kutlayan Başkan Öküzcüoğlu," Mübarek üç aylardayız, ayın biri itibarıyla Ramazan başlıyor. İnşallah Ramazan'da kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler kabul olsun. Ramazan ayı ülkemize, milletimize ve Alaşehirimize bolluk bereket getirsin." dedi.

"Kalkınmayı köylerden başlatacağız"

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, Fen İşleri'ne bağlı ekiplerin kilit parke taş döşeme çalışmaları yaptığını belirterek, "Alaşehirimiz 977 kilometrekare. Daha önceki dönemde 1 milyon 350 bin metrekare kilit parke taş döşedik. Bu seneki hedefimiz de 1 milyon 250 bin metrekareyi yakalamak. Yine bu dönem 1 milyon 250 bin metrekare kilit parke taş döşeyerek yollarımızı sorun olmaktan çıkaracağız. Köylülerimiz köylerinde rahatça yaşayabilecekler ve yollarda güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler. Taşımalı öğrencilerimiz de güvenlik içerisinde okula gidip gelebilecekler, eğitimlerini sürdürebilecekler. Biz kalkınmayı köylerden başlatmayı hedefliyoruz. Yerelde üretim, tüketim ve istihdamı sağlamayı hedefliyoruz. Köylü nüfusumuzu köylerde tutmaya, o bölgedeki yaşlanmayı engellemeye, gençlerimize de büyük şehirlerden köylerine dönebilecekleri bir ortam oluşturacağız. İnşallah tarımda bölgemizin lideri olan Alaşehir yine tarımda kalkınmayı da bu vesile ile sağlayacağız. Çalışmalarımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan çocukları da unutmadı

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle muhtarına Türk bayrağı, yetişkinlere çakmak hediye ederken, çocuklara oyuncak ve boyama kitabı hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Öküzcüoğlu, Belenyaka Mahallesi'nde Ramazan Hayrı Düzenledi - Son Dakika

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