Başkan Öküzcüoğlu'ndan Saha Çalışanlarına Limonata İkramı - Son Dakika
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Politika

Başkan Öküzcüoğlu'ndan Saha Çalışanlarına Limonata İkramı

Başkan Öküzcüoğlu\'ndan Saha Çalışanlarına Limonata İkramı
16.07.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sıcak yaz günlerinde inşaat sahasında çalışan personeline merhum babasının limonata tarifini kullanarak serinletici içecek ikram etti. Başkan, yapılan projeler hakkında bilgi vererek çalışanlardan sabır istedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sıcak yaz günlerinde sahada görev yapan belediye personelini yalnız bırakmadı. Başkan Öküzcüoğlu, merhum babası Kahveci Nedim'in özel limonata tarifini kullanarak hazırlattığı serinletici içeceği, İstasyon Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeyen çalışanlara kendi elleriyle ikram etti.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Öküzcüoğlu, hem saha personeline moral verdi hem de devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Öküzcüoğlu, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönemde 1 milyon 350 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Bu dönemde, bu güne kadar 100 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. 60 bin metrekarelik yeni bir ihale daha açacağız. Bu yıl kendi personelimizle birlikte toplamda 200 bin metrekareye ulaşmayı hedefliyoruz. 70 yıldır çözüm bekleyen yollar var. Yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte her yeri aynı anda yapmamız mümkün değil. Elbette herkes evinin önünün önce yapılmasını ister ama sırayla tamamlayacağız. Halkımızdan biraz sabır bekliyoruz." dedi.

Sıcak havada çalışan personel, Başkan Öküzcüoğlu'nun jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, merhum Kahveci Nedim'in tarifinden yapılan limonata, çalışanlara hem nostalji hem de serinlik sundu. Başkan Öküzcüoğlu'nun bu jesti, saha çalışanlarının takdirini kazandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Öküzcüoğlu'ndan Saha Çalışanlarına Limonata İkramı - Son Dakika

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