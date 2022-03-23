Başkan Ömer Günel siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşan turizm sezonu öncesi belediye meclisinde yer alan siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek kentte hayata geçirilen projeler ve yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'nın çehresini değiştirecek projelerle ilgili her kesimle yakın temas kuran Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclisinde yer alan siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla buluştu. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan katıldı.

Toplantıda, Başkan Ömer Günel siyasi partilerin ilçe başkanlarına kentte hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Görüşmede, turizm sezonu öncesi gerçekleştirilen hazırlıklar ele alındı. Son kısımda ise Başkan Ömer Günel ile ilçe başkanları tarafından Belediye Meclis Komisyonlarının daha faydalı çalışması için istişarede bulunuldu. - AYDIN