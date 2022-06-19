Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş'ta - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş'ta

19.06.2022 10:57
Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş'ta

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yoğun yağmur ve dolu yağışı taşkınların meydana geldiği Altıntaş ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmalara eşlik ettiKonuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Akşam saatlerinde ilçemizde aniden başlayan yoğun yağmur ve...

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yoğun yağmur ve dolu yağışı taşkınların meydana geldiği Altıntaş ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmalara eşlik etti

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Akşam saatlerinde ilçemizde aniden başlayan yoğun yağmur ve dolu yağışı neticesinde taşkınlar meydana geldi. Konu ile ilgili olarak İlçemize gelen İl Başkanımız Mustafa Önsay ile birlikte Belediye ekiplerimizin çalışmalarına eşlik ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Allah afetinden muhafaza eylesin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak
Kaynak: İHA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş'ta - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement