Başkan Özcan hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı - Son Dakika
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Başkan Özcan hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı

07.06.2022 23:09
Başkan Özcan hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar'ın şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar'ın şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık verdi. Yaşanan olayın ardından meclis üyesi Hacer Çınar'ın, avukatı aracılığıyla Bolu 1. Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için yaptığı başvuru kabul edildi.

Hakkında tedbir kararı verilen Tanju Özcan ise avukatı aracılığıyla kararın iptali için mahkemeye başvurdu. İtirazı değerlendiren Bolu 2. Aile Mahkemesi ihtiyat-i tedbir kararını kaldırdı. Mahkeme sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Özcan," 'Evli barklı adamım' dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır. Böylece yargı kararıyla bana çamur atılmaya çalışıldığı alenen ortaya çıkmıştır" dedi.

(Faruk Çidem/İHA)

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Kaynak: İHA

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