Başkan Öztürk: "Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz" - Son Dakika
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Başkan Öztürk: "Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz"

27.04.2022 12:44
Başkan Öztürk: "Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kadir Gecesi vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kadir Gecesi vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Esat Öztürk yayımladığı mesajda; " Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı Rabbimizin Bin Aydan daha hayırlı" dediği Mübarek Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğu içindeyiz. Kadir gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Bu gecenin kıymetini bilmeli onu ihya etmek için Kur'an'a yönelmeliyiz. Ömrümüzü Kur'an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak Kadir Gecesi bunun tam zamanıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu geceyi fırsat bilerek zihnimizi ve gönlümüzü Kur'an'a bağlayalım. Kur'an'ı daha çok okuyalım, anlamak için emek verelim, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Kadir gecesini kendimizi muhasebe edebileceğimiz, günahlarımızdan af ve mağfiret dileyeceğimiz bir fırsat olarak değerlendirelim. Bu geceyi fırsat bilerek kırgınlık, dargınlık, kin ve nefreti bir kenara bırakmalı, hoşgörü, dostluk ve kardeşliğimizi arttırmalıyız. Bu duygu düşünceler ile milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Rabbimden, hepimizi sağlık, huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramı'na eriştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kuran-ı Kerim, Kadir Gecesi, Esat Öztürk, Yahyalı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Öztürk: 'Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz' - Son Dakika


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