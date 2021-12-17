Başkan Pekmezci, ülkücü gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin eşlik ettiği ziyarette Belediye Başkanı Pekmezci, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gençlerden eğitim gördükleri süre içerisinde ikametgahlarını Bayburt'umuza taşımaları durumunda vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklarını söyledi.

Bayburt'un tarihi ve kültürü hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktaran Belediye Başkanı Pekmezci, şehrin coğrafi konumu dolayısıyla tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Tarihte birçok olayın bu topraklarda cereyan ettiğini bildiren Pekmezci, bir kültür şehri olan Bayburt'ta yetişen Şair Zihni başta olmak Celali Baba, Hicrani Baba gibi önemli isimlerden bahsederek öğrencilerden bu isimleri mutlaka araştırıp okumalarını istedi.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Pekmezci, onların her zaman yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

Pekmezci ayrıca Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Yönetim Kurulu ve Ocak teşkilatına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT