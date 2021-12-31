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Başkan Pekyatırmacı: "2022 Yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı: "2022 Yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

31.12.2021 23:57
Başkan Pekyatırmacı: "2022 Yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Horozluhan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Horozluhan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu'da geleneksel hale gelen Cuma Buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Cuma Namazını Zafer Sanayi Camii'nde kılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, namaz sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, gelen öneri ve istekleri dinledi.

"İlçemizin yaşam standardını yükseltmenin gayretindeyiz"

2021 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2021 yılında ilçemize değer katacak yatırım ve hizmetleri çalışanlarımızla birlikte ilçemize kazandırmanın gayreti içinde olduk. Eğitimden, sağlığa, altyapıdan, spora kadar her alanda ilçemizin yaşam standardını yükseltmeye devam ettik. Bütün bu çalışmalarda hemşehrilerimizin dua ve desteğini her zaman yanımızda hissettik. Selçuklu'da vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla 2022 yılında da çalışmaya devam edeceğiz. Gelenek haline getirdiğimiz Cuma Buluşmaları başta olmak üzere her fırsatta hemşehrilerimizle iç içe olmaya gayret edeceğiz. Bu vesile ile 2022 yılının başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Alemi ve dünya insanlığı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Programda Başkan Pekyatırmacı'ya Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Dinler, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı: 2022 Yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Pekyatırmacı: 2022 Yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı: '2022 Yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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