Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Yeniden Seçildi

Politika

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı Konya'nın merkez Selçuklu ilçe belediye başkan adayı olarak yarışan ve seçimlerden birinci çıkmayı başaran Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Konya'nın en büyük ilçesi olan Selçuklu yeni dönemde de Ahmet Pekyatırmacı ile yola devam edecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 45,39 oy oranı ile sandıktan yeniden galip çıkmayı başardı. 2019'dan bu yana başarıyla sürdürdüğü başkanlık görevine bir 5 yıl daha ekleyerek Selçuklu için çalışmaya devam edecek olan Başkan Pekyatırmacı, yayımladığı teşekkür mesajında hemşehrilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, Türkiye'nin parlayan yıldızı Selçuklu'nun Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşasında öncü olmaya devam edeceğini ifade etti.

"Bize destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum"

Başkan Pekyatırmacı, "Seçim sonuçlarının ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 31 Mart Yerel seçimleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve milletimiz tercihini yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Cumhur İttifakı adayı olarak seçim yarışına katıldık ve milletimizin teveccühleri ile yeniden seçilerek milletimizin yeniden hizmetkarı olduk. Bu süreçte bizlere destek ve dualarıyla güç veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayallerimizi gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız"

Konya ve Selçuklu'ya değer katmak için 5 yıl boyunca canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Teşkilatımızla, Büyükşehir Belediyemizle merkez ilçe belediyelerimizle birlikte el ele vererek, birlik beraberlik, dayanışma içerisinde hizmetlerimizi yaptık. Bu süreçte gönül belediyeciliği ilkesini kendimize rehber edinerek, hemşehrilerimizle olan bağımızı kuvvetlendirdik. Onların dua ve destekleri ile Selçuklumuza eğitimden sağlığa spordan altyapıya kadar önemli eser ve hizmetler kazandırdık. Selçuklumuz için yapmak istediğimiz çok sayıda projemiz, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. İnşallah yeni dönemde insan odaklı hizmet anlayışı ile her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, seçim süreci boyunca sahada gayretle çalışan parti teşkilatlarına, Cumhur İttifakının tüm mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, destek veren bütün hemşehrilerine teşekkür etti. - KONYA