Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.
Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, muhtarlarla bir araya geldi. Canik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Başkan Sandıkçı, ilçeye 5 yılda 15 yıllık hizmetleri kazandırdıklarını ifade ederek, "Canik'imize 5 yılda yepyeni bir ufuk açtık, vizyon eserler kazandırdık. Merkezi hükümet yatırımları, kentsel dönüşüm çalışmaları, eğitim yatırımları, konforlu yolları ve modern yaşam alanlarıyla karşımızda yeni kimliğini kazanan bir Canik var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki 5 yılda, aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizi hemşehrilerimizle birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacağız" dedi.
İlçede gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden muhtarlar, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İbrahim Sandıkçı'yı desteklediklerini belirttiler. - SAMSUN
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Politika › Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacaklarını söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?