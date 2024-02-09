Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacaklarını söyledi - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacaklarını söyledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacaklarını söyledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek ilçeye kazandırdıkları hizmetleri ve gelecek dönemde yapacakları çalışmaları anlattı. Muhtarlar da Sandıkçı'yı desteklediklerini belirtti.

09.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:13
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, muhtarlarla bir araya geldi. Canik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Sandıkçı, ilçeye 5 yılda 15 yıllık hizmetleri kazandırdıklarını ifade ederek, "Canik'imize 5 yılda yepyeni bir ufuk açtık, vizyon eserler kazandırdık. Merkezi hükümet yatırımları, kentsel dönüşüm çalışmaları, eğitim yatırımları, konforlu yolları ve modern yaşam alanlarıyla karşımızda yeni kimliğini kazanan bir Canik var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki 5 yılda, aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizi hemşehrilerimizle birlik ve beraberlikle daha ileriye taşıyacağız" dedi.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden muhtarlar, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İbrahim Sandıkçı'yı desteklediklerini belirttiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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