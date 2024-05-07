Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlere Yönelik Projeleri Hayata Geçirecek - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlere Yönelik Projeleri Hayata Geçirecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlere Yönelik Projeleri Hayata Geçirecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlere ve çocuklara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

07.05.2024 15:08  Güncelleme: 15:26
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlere ve çocuklara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Milli ve manevi değerlere sahip örnek nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Ülkemizin her alanda daha ileriye taşınması, donanımlı bir şekilde yetişen nesillerle mümkündür" dedi.

Gençlere tam destek

Gençlerin TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek verdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Gençlerimizin fikirlerine ve düşüncelerine önem verdiğimiz gibi, projelerine de destek veriyoruz. Gençlerimizin hazırladığı TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimizin özgün eserleriyle Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin başarıya ve hedeflerine giden yolda daima yanındayız" şeklinde konuştu.

Gençler Çanakkale'yle buluştu

Canik'teki tüm 12. sınıf öğrencilerini Çanakkale Şehitlikleri ve Gelibolu Tarihi Alanı'yla buluşturduklarını ifade eden Sandıkçı, "Gençlerimizi şüheda diyarı Çanakkale ile buluşturduk. Şehitlerimizin vatan uğrunda verdiği insanüstü mücadeleleri, tarihi alanları yerinde görmelerine vesile olduk. Kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı vatan topraklarını hangi şartlarda ve koşullarda miras bıraktıklarını zihinlerinde daha net bir şekilde kavramalarını sağladık. İlçemizde gerçekleştireceğimiz projelerle milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlere Yönelik Projeleri Hayata Geçirecek - Son Dakika

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