Başkan Sandıkçı: 31 Mart akşamı zaferimizi ilan edeceğiz

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, "31 Mart akşamı sandıkta zaferimizi ilan edeceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Canik Şehit Mesut Birinci Caddesi'ndeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara hayırlı işler temennisinde bulundu. Sandıkçı, "Hemşerilerimizle olan gönül birlikteliğimizle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Sandıkta zaferimizi ilan edeceğiz"

Esnafların büyük bir ilgiyle karşıladığı Başkan İbrahim Sandıkçı, 31 Mart akşamı vatandaşlarla birlikte zafer sevincini paylaşacaklarını ifade etti. Sandıkçı, "Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Esnafımızın yanındayız. İnşallah Canik'in değerine değer katan, geleceğini şekillendiren eserleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle ele ele ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. 31 Mart akşamı sandıkta zaferimizi ilan edeceğiz. Bizleri hoşsohbet ve güler yüzle karşılayan esnaf kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN