Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni meclis üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi

Seçimin ardından yeni meclis üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yeniden örnek bir belediye meclisi dönemine daha imza atmak için hazırız" dedi.
Canik için mesaisine yoğun bir şekilde devam eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen Canik Belediye Meclis üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Canik Belediye Meclisi'nde yeni dönemde görev yapacak olan meclis üyelerini tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçeye hizmet edeceklerini vurguladı. Canik Belediye Meclis Üyeleri'nin heyecanını paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında, Canik Belediye Meclisi 2024 Yılı Nisan Dönemi 1. Birleşim 1. Oturum Toplantısı gerçekleşti. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ilk toplantıda gündem maddeleri görüşerek karara bağlandı. Canik'e örnek gösterilen projeleri kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yeni dönem meclis üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Her alanda daha güçlü bir Canik için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Yeniden örnek bir belediye meclisi dönemine daha imza atmak için hazırız. Rabbim, ilçemize ve hemşehrilerimize nice hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip eylesin. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Canik Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen ve 2024-2029 döneminde belediye meclisimizde görev yapacak tüm meclis üyelerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Canik Belediye Meclis Toplantısı, 2023 Yılı Mali Raporu'nun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN
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