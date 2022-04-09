Başkan Sayan'dan sert tepki: "Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK'ya giden gençler rahatsız etsin" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Sayan'dan sert tepki: "Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK'ya giden gençler rahatsız etsin"

09.04.2022 00:58
Başkan Sayan'dan sert tepki: "Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK'ya giden gençler rahatsız etsin"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber Ağrı'da gençlerle bir araya gelmek için düzenledikleri sahur programının ardından gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber Ağrı'da gençlerle bir araya gelmek için düzenledikleri sahur programının ardından gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ağrı'da bin 500 gençle buluştuktan sonra, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle 700 gençle birlikte sahur programında bir araya geldi. Eğlenceli geçen sahur programına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber gelen eleştirilerin ardından Başkan Sayan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi.

Kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Savcı Sayan, faturayı da paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan Bey ve 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi, kendi müzikleri ile coştular. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar."

"İmamoğlu'nun zamlarını gündemden düşürmek için bize yüklenmeye çalışıyorsunuz"

Konuşmasının devamında CHP liderlerine yüklenen Başkan Sayan, Ağrı'nın huzurunu bozmak ve zamları gündemden düşürmek için kahvaltı maliyetlerini kullandıklarını belirterek, "Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon. Orada tüketilen viskinin parasıyla binlerce kişiye kahvaltı verilir. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otel odasının maliyeti verilen kahvaltının 5 katı. Siz eğer Ağrı'yı konuşacaksanız, 1 lira 50 kuruş olan ulaşımı, 25 kuruşa taşıdığımız öğrenci fiyatlarını konuşun. Her gün binlerce kişiye 2 kilogram et veriliyor bunu konuşun. Ama sizin yüreğiniz yetmiyor. İmamoğlu'nun zamlarını gündemden düşürmek için bir kahvaltı maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorsunuz. Biz size alışığız, biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zorunuza giden daha çok güzel işler yapacağız. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Ağrı'daki huzur ve gençlerin coşkusu sizi rahatsız etmesin. Sizi HDP'ye giden gençler rahatsız etsin. Yatacak yeriniz yok. Bu ülke hepimizin, gelin birlikte güzel şeyleri alkışlayalım. Ağrı'nın huzurunu bozmayın" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

YORUMLAR
500
21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti 'Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı' demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor 'Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı' demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından '21 bin lira' savunması: Çok gördüler Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından '21 bin lira' savunması: Çok gördüler

Savcı Sayan, AK Parti, gençlik, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sayan'dan sert tepki: 'Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK'ya giden gençler rahatsız etsin' - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:29:58. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sayan'dan sert tepki: "Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK'ya giden gençler rahatsız etsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement