Başkan Sekmen\'den Narman \'de inceleme yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı'yı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen yatırım ve proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde iki başkan, belediyecilik hizmetleri ve yerel yönetim çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Narman'da hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar hakkında Başkan Sekmen'e bilgi veren Başkan Kınalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında ilçe merkezindeki çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Sekmen, belediye hizmetleri, vatandaş odaklı çalışmalar ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak vizyon projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirten Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye verdiği desteklerden dolayı Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Kınalı, ziyaret anısına Başkan Sekmen'e bakır işlemeli semaver hediye etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Kınalı'ya teşekkür ederek, Narman'a yönelik hizmet ve çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM