Başkan Dere mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Politika

Başkan Dere mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Dere mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
09.01.2026 10:39  Güncelleme: 10:41
Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Menteş Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Menteş Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Menteş Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Dere, mahalle halkının talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgeye ilişkin beklentilerini ve ihtiyaçlarını Başkan Dere'ye iletme fırsatı buldu. Başkan Dere ise iletilen taleplerin değerlendirmeye alınacağını belirterek, belediye olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Semih Dere, Menteş Mahallesi sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Çivril'in tüm mahallelerinde katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. - DENİZLİ

