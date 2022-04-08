Başkan Soylu'dan çat kapı ev ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Soylu'dan çat kapı ev ziyaretleri

08.04.2022 15:26
Başkan Soylu'dan çat kapı ev ziyaretleri

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ev ziyaretlerine başladı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ev ziyaretlerine başladı. Çat kapı ziyaretler gerçekleştiren Başkan Soylu, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

Her fırsatta halkın arasında olmaya özen gösteren Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, bu Ramazan ayında da geleneği bozmadı. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşları evlerinde çat kapı ziyaret eden Başkan Soylu, hemşerilerinin evlerine konuk oluyor. Çat kapı ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden onların sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ramazan ayı boyunca yüzlerce vatandaşı evlerinde ziyaret etmeyi planlıyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde vatandaşlarla daha çok bir arada olma arzusunda olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Yüz yüze görüşerek onların sorunlarını dinliyor ve imkanlarımız ölçüsünde çözüm buluyoruz. Amacımız bir gönül içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde Ceylanpınar'da tüm gönüllere dokunmaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Başkan Soylu'dan çat kapı ev ziyaretleri

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Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Soylu'dan çat kapı ev ziyaretleri - Son Dakika


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