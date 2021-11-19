Başkan Sülük çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ali Sülük ve Meclis Üyesi Murat Kiraz, Erenler Mahallesi ile sebze pazarı arasına kurulan köprü de yapılan çalışmaları incelediler.

Başkan Ali Sülük kontrol sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyareti sonrası, mahalle sakinlerimizin Köprü talebi üzerine başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı bitirme aşamasına geldi. Üretken belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı yürütüyor; talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Erenler Mahallemizle sebze pazarı arasına kurulan köprümüz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇORUM