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Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

09.02.2022 12:11
Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kubbe Dağı mevkiindeki kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kubbe Dağı mevkiindeki kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada yaralanan Ramazan Murat Türkmen, İbrahim Çetin, Mehmet Bayhan, Saliha Yardım Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Ömer Faruk Tanrıverdi, Rıdvan Tanrıverdi, Cengizhan Eren, Mehmet Ece, Cemal Kahriman ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan kazazedeleri hastanelerde ziyaret eden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, geçmiş olsun dileklerini iletirken, kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirildi. - MALATYA

Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti
Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Dağları, Mikail Sülük, Tıp Merkezi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika


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