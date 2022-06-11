AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Avukat Buluşması"na katıldı - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Avukat Buluşması"na katıldı

11.06.2022 14:14
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Avukat Buluşması"na katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Hukuk Komisyonu ve İl Seçim İşleri Başkanlığının düzenlediği "Avukat Buluşması"na katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Hukuk Komisyonu ve İl Seçim İşleri Başkanlığının düzenlediği "Avukat Buluşması"na katıldı.

Sürekli, buluşmada yaptığı konuşmada, seçim güvenliğinin tüm partilerin ilgilenmesi gerektiğini, bunun kara propagandaya malzeme yapılmayacak kadar hassas bir konu olduğunu söyledi.

Seçim güvenliği hakkında muhalefet partilerinin dayanaksız ve temelsiz söylemlerle elde edilebilecekleri tek şeyin kargaşa olacağını belirten Sürekli, "Bundan kendileri de etkilenecektir. Sandığın milletimizin iradesinin tecelli yeri olduğu gerçeğinden hiçbir zaman kaçmadık. Bunun örnekleri çok İstanbul, Ankara örnekleri orada duruyor. Bu kara propagandayı, kendi alacakları sonuçtan korktukları için, telaşlarından yürütüyorlarsa bilemem." dedi.

Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir İl Danışma Meclisi'nde adaylığını açıklamasının büyük onur olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı malumdu elbette. Ancak bunu İzmir'den dillendirmesi bizim için çok anlamlı ve heyecan vericiydi. Bizi de İzmir'i de onurlandırdı." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Avukat Buluşması na katıldı
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Avukat Buluşması na katıldı
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Avukat Buluşması na katıldı

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, 'Avukat Buluşması'na katıldı - Son Dakika

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