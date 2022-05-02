Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla bayram namazında bir araya geldi - Son Dakika

Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Cami'nde kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.

Arife Günü şehitliği ziyaretinde şehitlerimiz için dua ederek, şehit aileleri ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Cami'nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, kendisi ile bayramlaşan çocuklara hediye verdi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kendisini evine davet eden Mehmet Çamlıca'nın evine misafir olarak aile fertleriyle sohbet etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Tahmazoğlu, "Mübarek Ramazan Ayını tamamladık. Ramazan Ayı içerisinde oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi kıldık. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin inşallah. Sonunda mübarek Bayrama ulaştık. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmak ve kutlamak nasip eylesin inşallah. Bayram Namazını da vatandaşlarımız ile birlikte eda ederek onlarla sohbet ettik. Bayram süresi boyunca Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Temizlik ekiplerimiz ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için görevlerinin başındalar. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP