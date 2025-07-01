Başkan Taşkın'dan Leman Dergisi'ne Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Başkan Taşkın'dan Leman Dergisi'ne Sert Tepki

Başkan Taşkın\'dan Leman Dergisi\'ne Sert Tepki
01.07.2025 15:59  Güncelleme: 16:01
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Temmuz ayı meclis toplantısında Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed'e yönelik karikatüre sert bir dille tepki gösterdi. Taşkın, toplumun ortak değerlerine yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Temmuz ayı meclis toplantısında Leman Dergisi'nde yer alan karikatüre sert tepki göstererek, "Bu milletin ortak değerlerine dil uzatmak kimsenin haddi değildir" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturum, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Haziran ayı karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Taşkın, Leman Dergisi'nde yayımlanan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) yönelik çirkin karikatüre sert tepki gösterdi.

"Peygamberimiz ve kutsal kitabımız milletimizin ortak değeridir" diyen Taşkın, "Kimse bu değerleri tartışmaya açamaz, kendine mal edemez. Bu mesele siyaset üstüdür. Vatan, millet, bayrak gibi inançlarımız hepimizin kırmızı çizgisidir. Leman Dergisi'nin Efendimize yönelik yaptığı hadsizliği şiddetle lanetliyorum. Bu çirkinliklere karşı kamu görevlileri ve devletimiz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Taşkın, toplumun manevi değerlerine yapılan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu milletin ortak paydasına dil uzatanları lanetliyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında 6 Şubat depreminin ardından Battalgazi'de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Taşkın, Orduzu ve Ak Oğuz Kışlası bölgelerinde kalıcı konutların hızla yükseldiğini söyledi.

"İnşallah yıl sonuna kadar konutların yüzde 80'i tamamlanmış olacak" diyen Başkan Taşkın, sadece fiziki değil, sosyal desteklerle de vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere beyaz eşya, çocuklara tablet ve bisiklet gibi yardımlar ulaştırıldığını kaydeden Taşkın, "Bizler sokakta vatandaşımızla birlikteyiz. Seçim odaklı değil, hizmet odaklı anlayışımız var. Şimdi hizmet zamanıdır. Siyasi ayrım yapmaksızın her vatandaşımıza dokunacağız" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi'nin bir sonraki oturumunun 5 Ağustos Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Taşkın'dan Leman Dergisi'ne Sert Tepki - Son Dakika

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