Tavas Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tatık, mesajında; "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı büyük zaferin 102. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 30 Ağustos Türk milleti için onur ve gurur günüdür, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Bu zafer; yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletimizle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ