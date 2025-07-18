Başkan Tatık\'tan Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi

DENİZLİ (İHA) – Hemşehrileriyle sabah namazında buluşup çay simit kahvaltı yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, çocuklara ücretsiz yüzme kursu müjdesi verdi.

Mesai gözetmeksizin Tavas'ın her bir köşesinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın bu haftaki durağı Kızılca Mahallesi oldu. Sabah namazın camide vatandaşlarla birlikte kılan Başkan Tatık, daha sonra çay ve simitle birlikte kahvaltı vatandaşlarla kıraathanede sohbet etti.

Tavas'ın ekonomik ve kültürel anlamda en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tatık, "Sabah namazına müteakip Kızılcalı vatandaşlarımızla, çay simit eşliğinde kahvaltımızı yaptık. Samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar dilerim" dedi.

"Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın"

Yüzme bilmeyen çocuk kalmaması için proje başlattıklarını müjdeleyen Başkan Tatık, "En iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır. Tüm 07-14 yaş arası çocuklarımız için ücretisiz yüzme kurslarımız başlıyor. Servis ve ekipman desteği belediyemiz tarafından sağlanacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ