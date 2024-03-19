Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halkla buluşmalarını sürdürüyor

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, "Bu ilçenin güzel insanlarına tükenmeyecek bir sevgiyle gönülden bağlıyız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatandaşlarla buluşarak 10 yılda yapılan hizmetler ve gelecek dönem için planlanan projeleri anlatmayı sürdürüyor.

Çay Mahallesi'ndeki esnaflarla bir araya gelen Başkan Togar, her birinin dükkanlarına konuk olarak sohbet etti. Sonrasında Kutlukent bölgesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde faaliyette bulunan sporcu gençlerle buluşarak onlarla birlikte oruç açtı. Togar, Aşağıçinik Mahallesi'nde bir halk buluşması ile 19 Mayıs Seçim Koordinasyon Merkezi önünde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle bir program da düzenledi.

Başkan Togar, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan olan ve dünya tarihine altın harflerle işlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde hemşehrilerimizle bir araya gelerek şehitlerimizi dualar eşliğinde bir kez daha andık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

"Biz insanımıza büyük bir aşkla bağlıyız" diyen Togar, "Bizler hemşehrilerimizin olduğu her yerde kendimizi mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Bu ilçenin güzel insanlarına tükenmeyecek bir sevgiyle gönülden bağlıyız. Yolumuz dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin gönlünde yeşeren muhabbetle, sevgiyle hep beraber güzel günlere yürümektir. Bu sevgiye layık olmaya ve insanlarımızla buluşmayı her daim sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN