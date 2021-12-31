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Başkan Topaloğlu: "Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik" - Son Dakika

Başkan Topaloğlu: "Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik"

31.12.2021 23:57
Başkan Topaloğlu: "Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik"

SAMSUN (İHA) – Belediye personeliyle yıl sonu değerlendirme toplantısında buluşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "2021 yılında söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.

SAMSUN (İHA) – Belediye personeliyle yıl sonu değerlendirme toplantısında buluşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "2021 yılında söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu her yıl düzenli olarak yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında belediye personeliyle buluştu. 2021 yılını pandemiye rağmen belediye çalışmaları açısından yoğun bir şekilde geçirdiklerini belirten Başkan Topaloğlu, "2021 yılında söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

Yapılan ve gelecek yılda yapılacak projeler hakkında bilgi veren Osman Topaloğlu, "İlçemize yeni bir devlet hastanesi kazandırmakla birlikte bu yıl yöresel ürünler pazar yeri, Atatürk İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi halı saha tesisleri, asfalt, beton, parke yol ve kaldırım çalışmaları, çocuk oyun parkları gibi çalışmalarımızı tamamladık. Çocuk trafik eğitim pisti, kültür merkezi, kapalı tenis kortu projelerimizde ise çalışmalarımız devam ediyor. Bir diğer önemli projemiz olan 'Dere Kenarı Peyzajı' projemizi hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımıza hibe başvurularımızı gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk çeyreğinde ihalesini gerçekleştirip bu projemizi de kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

2022 yılında Nebiyan Festivali ve TEKNOFEST gibi etkinliklerle ilçede çeşitli sosyal aktiviteler yaşanacağını belirten Başkan Topaloğlu, "2022 yılının Temmuz ayında Bisiklet Federasyonu Samsun MTB Ulusal Nebiyan Dağı Bisikleti Yarışı yapılacak. Nebiyan Doğa Festivali'ni de Eylül ayında düzenlemeyi düşünüyoruz. Yine muhtemel Eylül ayında düşünülen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali olan TEKNOFEST Karadeniz ile birlikte birçok sosyal aktiviteyi ilçemizde gerçekleştirmiş olacağız. İçerisinde bulunduğumuz yılın değerlendirmesini yaparken, 2022 yılına daha hazır, daha güçlü ve 2023 yılı öncesi daha büyük hedefleri olan bir şehir olarak giriyoruz. El ele gönül gönüle daha mutlu bir 19 Mayıs için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Topaloğlu: Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik
Başkan Topaloğlu: Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik
Başkan Topaloğlu: Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik
Başkan Topaloğlu: Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Topaloğlu: 'Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik' - Son Dakika


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