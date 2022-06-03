Başkan Turanlı çocuklara forma dağıttı - Son Dakika
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Başkan Turanlı çocuklara forma dağıttı

03.06.2022 10:16
Başkan Turanlı çocuklara forma dağıttı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nin organizesiyle engelli çocuklara, şehit ve gazi çocuklarına Beşiktaş forması dağıtıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nin organizesiyle engelli çocuklara, şehit ve gazi çocuklarına Beşiktaş forması dağıtıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İstanbul'da ffaaliyet gösteren bir konfeksiyon firması sponsorluğunda yapılan Beşiktaş formalarının engelli, şehit ve gazi çocuklarına teslim ettiklerini kaydetti.

Turanlı, "Engelli çocuklarımıza, şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına Beşiktaş formalarını dağıttık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme ve mutluluk bizleri de en az onlar kadar mutlu etti. Çocuklarımızı mutlu edebiliyorsak bizde kendimizi mutlu atfediyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Programda emeği geçen Kartalvatka konfeksiyon sahiplerine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Turanlı çocuklara forma dağıttı
Başkan Turanlı çocuklara forma dağıttı
Başkan Turanlı çocuklara forma dağıttı

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Politika, Son Dakika

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