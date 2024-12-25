Başkan Turgut'tan Esnafa Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Başkan Turgut'tan Esnafa Yeni Yıl Ziyareti

Başkan Turgut\'tan Esnafa Yeni Yıl Ziyareti

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yeni yıl öncesinde İnönü Caddesi esnafını ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini paylaştı. Turgut, esnaflara moral vermek ve hizmetlerini sürdürmek adına yeni yıl hediyeleri takdim etti.

25.12.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yeni yıl öncesinde İnönü Caddesi esnafını ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini paylaştı. "Yeni yılda Silifke için çalışmaya, üretmeye ve yardımlaşmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Turgut; "Bu zor günlerde birbirimize moral vermeli, yeni yıla umutla bakmalıyız. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.

Silifke Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını, yeni yıla umutla bakmanın gerektiğini belirten Başkan Turgut, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, hem sorunları dinledi hem de yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

"Kentimizi hak ettiği konuma getirmek istiyoruz"

Esnaflara yeni yıl hediyesi takdim eden Başkan Turgut, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir" diye konuştu.

"Yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun"

2025 yılının tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini, dünyanın ve kentin ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını dileyen Başkan Turgut, "Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. İnsanlık her yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni buluşlar her alanda ilerlemeler ile zenginleştirir. Bizimde bu hızlı gidişe ayak uydurmamız, yeni yılda daha çok çalışarak daha başarılı olmamız gerekmektedir. Yeni yılla birlikte gelecek günlerin karanlıktan aydınlığa özgürlükçü, eşitliğe dayalı, kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde paylaşımcı bir toplum düzenine giden yol olması hepimizin temennisidir. Yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunuyor, esnaflarımıza hayırlı işler ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Turgut'tan Esnafa Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika

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