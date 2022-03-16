Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi

16.03.2022 12:51
Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Ankara'da İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliklerini ziyaret etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Ankara'da İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliklerini ziyaret etti.

Dominik Cumhuriyeti'nden San Pedro de Macoris kenti ile ön kardeşlik protokolüne imza atan Büyükelçi Elvis Antonio Alam ile makamında bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, dostluk ve barış unsurlarını sağlam bir şekilde sürdürmek için sosyal, kültürel, ekonomik alanda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Türkyılmaz, daha sonra Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate'in ardından İtalya'nın Calabria bölgesine bağlı San Sostene kenti ile kardeş şehir olma konusunda girişimde bulunduğu İtalya Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

Buluşmaya Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevin Özkan, İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu İnternational School for Scientific Diving Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli ve ÇEKÜL Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu da katıldı. Ziyaretlerin gündemi Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajın yanı sıra yeniden mavi ve temiz bir Marmara için Mudanya kıyılarının "Mavi Sit" ilan edilmesi adına yapılan çalışmalar ve Mudanya'da kurulacak bilimsel dalış okulu oldu.

İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile makamında bir araya gelen Türkyılmaz, "Prof. Francesco Luigi Cinelli'nin bilimsel danışmanlığını yaptığı Calabria Bölgesi kıyı ve deniz hattı temizleme ve düzenleme projesinin bir benzerini Mudanya kıyı ve deniz hattı için düşünüyoruz. Bu kapsamda diğer çevre dostu ülkeler ile ortak uluslararası bir çalışma yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, SHP geçmiş dönem Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya gelerek Mudanya Deniz Çalıştayı sonrası gerçekleştirilen temaslar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. - BURSA

Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi
Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi
Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi

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Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi - Son Dakika


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