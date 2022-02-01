Üye Girişi
Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

01.02.2022 11:03
Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kumluca ve Döşemealtı ilçelerinden sonra Burdur'un Bucak İlçesi'nin Kızılkaya Beldesini ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kumluca ve Döşemealtı ilçelerinden sonra Burdur'un Bucak İlçesi'nin Kızılkaya Beldesini ziyaret etti.

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör eşliğinde beldeyi gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sakinleriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Tütüncü, kahvede oturan vatandaşların yanına uğradı, sohbet etti, çay içti. Yusuf Uçar Halk Kütüphanesi'ndeki dikiş nakış kursunu da ziyaret eden Tütüncü, kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi. Süs eşyaları, bebek ve hayvanlardan oluşan el emeği rengarenk oyuncakları gören Başkan Tütüncü, "Şahane olmuş. Her biri birbirinden güzel. Emeğinize sağlık. Sizleri kutluyorum" dedi.

"Esnafı tek tek ziyaret etti"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ü de makamında ziyaret etti. Karşılıklı iyi niyet bildirimlerinin ardından Başkan Tütüncü'ye, ev sahibi Başkan Güngör tarafından '07 TÜTÜNCÜ 007' plakalı ahşaptan yapılmış, minyatür 'Devrim' otomobili hediye edildi. Belde gezisi sırasında Kızılkaya esnafını da tek tek ziyaret eden Tütüncü, bol kazanç dileklerinde bulundu. Kızılkaya Belediyesi'nin satış geliriyle öğrencilere burs sağladığı Ahşap İşleri Atölyesini de gezerek, yapılan çalışmaları inceledi. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu
Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu
Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu
Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu

YORUMLAR
500

Kızılkaya, Hisarcık, Kepez, Bucak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
09:34 Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku
09:52 Onlar "iyi ki var" denilen insanlar: Bu kasabada her şey sokak hayvanları için!
09:54 Elazığlı döner ustasının hayatı Kolombiya'da değişti! 'Tako Rako Riko' sloganıyla ülke ülke geziyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tütüncü, Bucak Kızılkaya'da ilçe sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement