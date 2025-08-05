Başkan Ulutaş Kültür Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kültür Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle ziyareti kapsamında Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı İhsan Boyraz ile birlikte vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ulutaş, çözüm için notlar aldı.

Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Sadece sandıkta değil, her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi ayırmadan, ayrı tutmadan, Kültür Mahallemizde gönüllere misafir olduk. Büyüklerimizin duasını aldık, vatandaşlarımızla hasbihal ettik" ifadelerini kullandı.

"İşimiz Akçadağ, Sevdamız Akçadağ" diyerek yola çıktıklarını belirten Ulutaş, Akçadağ'ın her mahallesinde vatandaşlarla birebir temas kurmaya ve sahada olmaya devam edeceklerini söyledi. - MALATYA