Başkan Uysal'dan kenetlenme çağrısı

05.04.2026 12:06  Güncelleme: 12:07
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Kitap Fuarı'ndaki söyleşisinde toplumsal kenetlenmenin önemine dikkat çekerek bir araya gelme çağrısında bulundu. Uysal, dijital bağımsızlığın ve hukukun önemine de vurgu yaptı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Kitap Fuarı'nda gerçekleştirdiği "Güncel Siyasi ve Hukuki Gelişmeler" başlıklı söyleşide toplumsal kenetlenme çağrısında bulundu. "İnsanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak bu süreçten güçlenerek çıkamayız" dedi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, meclis üyeleri, siyasi temsilciler ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Uysal, söyleşide toplumsal birlik ve beraberliğin zorunluluğunun altını çizdi. Güçlü bir toplumsal kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Uysal, şunları söyledi:

"Çok ciddi, çok kapsamlı bir birlik ve beraberliği toplumsal tabandan yükselterek ortaya koymak durumundayız. Ülkemizi dünyanın iddialı ülkeleri arasına getirmek zorundayız. Bizim insanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak bu süreçten güçlenerek çıkamayız."

Demokratik ve hukuki zeminin önemine dikkat çeken Başkan Uysal, "Yine demokratik zeminde, hukuk zemininde siyaset kurumunu da bu eksene getirecek olan biziz" sözleriyle sorumluluğun topluma ait olduğunu dile getirdi.

Bağımsızlığın temeli dijital egemenlik

Başkan Uysal teknolojik dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade ederek dijital bağımsızlığın önemine de dikkat çekti. Yeni dünya düzenine uyum sağlanması gerektiğini belirten Uysal, "Dijital egemenlik olmadan bir ülkenin bağımsız kalması artık mümkün değil. Yapay zeka dünyasına uyum sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal ayrıca, fuar kapsamında okurlarıyla bir araya geldi. Uysal, Cumhuriyet Kitaplarından çıkan "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" isimli kitabı için imza günü düzenledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Teknoloji, Politika, Kepez, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
