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Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi

28.12.2021 13:04
Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez mahalle muhtarları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez mahalle muhtarları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, İlçe Başkanı Ethem Görgülü ile belediye birim müdürleri katıldı. Burada konuşan Başkan Vekili Aydın, göreve dört ay önce başladığını ve bu süre içinde birçok mahalle muhtarını yerinde ziyaret ederek talep ve önerileri dinlediğini ifade etti. Yeni yılda yapılacak hizmetler hakkında da muhtarlara bilgi veren Aydın, "Muhtarlık müessesi demokrasimizin, yönetim anlayışımızın, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli temel yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisindeki mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekle ve kamu hizmetlerinin halkımıza ulaşmasında öncü rol oynamaktadır. İlçemizdeki tüm muhtarlarımızdan mahalleleri ile ilgili sorumluluk alanımıza giren konularda bizlere ısrarla gelmelerini istiyoruz. Bu bağlamda mahalle halkının kendilerine verilen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum" dedi.

İpekyolu'nda hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadıklarını belirten Aydın, "İhtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizde farklı hizmetlerimiz, projelerimiz oldu. Çalışmalarımız mahallelerimizde halen devam etmektedir. Sizlerle hep birlikte çalışarak modern bir İpekyolu inşa etmek istiyoruz. Mahallelerimizdeki sıkıntıları, sorunları biliyoruz. Yeni yılda yatırım planımıza aldığımız birçok projemizi hizmete açacağız. Muhtarlarımız ile daha sık bir araya gelerek toplantılar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, Başkan Vekili Aydın'a teşekkür ederek, "Bizleri teşkilatımızla birlikte muhtarlarımızla bir araya getirdi. İpekyolu ilçemiz aslında Van'ımızın merkezi konumunda. Her ne kadar büyükşehir olup bölünse de yükün tamamı İpekyolu'ndadır. Muhtarlarımızla bir araya gelmemiz sevindiricidir. Kaymakam Beyi sosyal medyadan da takip ediyoruz. Geldiği ilk günden beri hemşehrilerimizle yakın diyalog içerisindedir. Kaymakam Bey, ilçemizle ilgili birçok kez vekillerle beraber projelerin ve tesislerin Van'a kazandırılması ve programa alınması ile ilgili Ankara ziyaretleri oldu. Yapılacak projeler bizim adımıza sevindiricidir. İpekyolu bu konuda şanslı. Sizler bizi vekil olarak seçtiniz. Bizler Ankara'da genel olarak Van'ın sorunlarına çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Şehrimizin güzelleşmesi, huzura kavuşması, marka bir şehir olması hepimizin adına sevindirici bir durumdur. Muhtarlar olarak, mahallelerdeki sorunları siz ileteceksiniz. Benim sizlerden ricam, teşkilatlarımızı ziyaret edin ve sorunlarınızı teşkilatlarımıza iletin. Bizlere bildirsinler. Yerelde yapılacak bir şey varsa tüm teşkilatla kaymakamlarımızla yardımcı olmak isteriz. Allah bizi mahcup etmesin" dedi.

Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, kendilerine böyle bir imkanı verdikleri için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ayrıca teşekkür ettiler.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da, kendi mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini bizzat Belediye Başkan Vekili Aydın ve milletvekillerine aktardıkları için memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - VAN

Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi

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İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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