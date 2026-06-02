Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba Açıklaması

02.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl'de altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi, sorunların çözümü için ilçe belediyesiyle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte ilçe ziyaretleri kapsamında İnegöl'e geldi. İnegöl Belediyesi'ni ziyaret eden Biba, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden çalışmalarını da sahada inceledi. Biba, "İnşallah İnegöllü hemşerilerimizin bu çilesine son vereceğiz" dedi.

Göreve gelmesinin ardından Bursa'nın 17 ilçesini mercek altına alarak sorunları yerinde tespit etmek ve talepleri dinlemek adına ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, bugün İnegöl'e geldi. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu programda Başkan Vekili Şahin Biba ilk olarak İnegöl Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl'de devam eden çalışmalarını sahada inceledi.

İnegöl Belediyesi ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve beraberindeki heyeti İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Belediyesi yöneticileri karşıladı. Burada 1 saati aşkın süren toplantıda İnegöl ile ilgili Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki çalışmalar, İnegöl Belediyesi'nin talepleri, şehirdeki öncelikli konular ve projeler ele alındı. Başkan Alper Taban, tüm bu konulara ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba'ya kapsamlı bir sunum yaptı.

Toplantı sonrası Şahin Biba ve Alper Taban, Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ekipleriyle birlikte İnegöl'de devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını incelemek üzere sahaya indi. Yapılan incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'de altyapıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İçme suyu ve yer yer kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarıyla ilgili yapılan çalışmalar da var. Burada hedef, vatandaşlarımıza çeşmesinden en kaliteli kaynak suyunu içirmek. Bu çalışmalar da büyük oranda tamamlanmış oldu. Şimdi de üst yapıda asfalt kaplama ve tretuvar çalışmaları yapılmaya başlandı. Parça parça münferit şekilde şehrimizin farklı noktalarında yapılan çalışmalar var. Biz de İnegöl Belediyesi olarak gayret ediyoruz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Göreve gelir gelmez bizlere de gelen talepler var diyerek bu çalışmaları başlattılar" dedi.

Sadece yollarla ilgili değil, pek çok konuda çalışmaların olduğunu vurgulayan Başkan Taban, "Biz belki 50 farklı başlık üzerinde parkından yatırımlarına, projelerimize desteklere kadar, altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, spordan eğitime kadar pek çok şeyi konuştuk. Bunlar tek başına İnegöl bütçesiyle olabilecek şeyler değil. Büyükşehir Belediyemizin gücünü yanımızda hissettiğimizde çok daha kıymetli işleri başaracağımıza inanıyorum. Gelişmeleri sizler de adım adım görecek ve hissedeceksiniz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise İnegöl'de vatandaşların serzenişlerine sebep olan altyapıyla ilgili ciddi manada sıkıntılar olduğuna değinerek şöyle konuştu: "Bunları yerinde görelim, konuyla ilgili derhal nasıl aksiyon alırız konusuna beraber çözüm için bugün İnegöl'e geldik. İnegöl Bursa'mızın kıymetli ilçelerinden biri. Şu anda yaşanan manzaraları da hak etmiyor. Biz de bunun farkındayız ve bu konunun derhal çözümü için ilçe belediyemizle beraberiz. Bugün önce belediyemize gittik, altyapısından üstyapıya tüm eksikleri ve talepleri masaya yatırdık. Önceliklendireceğimiz işleri de istişare ettikten sonra sahada incelemeleri yapıyoruz. Bursa'ya döndükten sonra da neyi nasıl yapacağımızın planlamasını gerçekleştireceğiz. ve inşallah İnegöllü hemşerilerimizin bu çilesine son vereceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

