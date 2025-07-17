Başkan Vekili Çiçek, Manavgat Belediyesi Personelini Ziyaret Etti

Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, belediye hizmetlerinin aksamadan ve etkili bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla saha ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda, belediyeye bağlı şantiyelerde ve çeşitli hizmet birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelen Çiçek'e, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, ziyaretlerinde hem çalışma ortamlarını yerinde inceledi hem de personelin taleplerini ve önerilerini doğrudan dinledi. Çiçek, ziyaret ettiği her birim ve şantiyede çalışanlarla bire bir görüşmeler yaptı.

"Tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri ve katkıları için teşekkür ediyorum"

Çiçek, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Sahadaki çalışma şartlarını yerinde görmek, ihtiyaçları doğrudan dinlemek ve birlikte daha güçlü adımlar atmak için personellerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Her biri Manavgat'ımız için alın teri döküyor, büyük bir özveriyle çalışıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri ve katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA