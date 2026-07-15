Başkan Vekili Özkan'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Başkan Vekili Özkan'dan 15 Temmuz Mesajı

Başkan Vekili Özkan\'dan 15 Temmuz Mesajı
15.07.2026 12:24  Güncelleme: 12:25
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Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında güçlü bir demokrasinin önemine değinen Başkan Vekili Terekeci Özkan, birlik ve beraberliğin değerini vurguladı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan yayımlamış olduğu mesajda; "15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır. O karanlık gecede kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız, vatan sevgisini ve milli birlik ruhunu tüm dünyaya göstermiş; demokrasiye kasteden hain darbe girişimini sarsılmaz iradesiyle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz, yalnızca darbe girişiminin engellendiği bir gün değil; milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğine sahip çıktığı, bağımsızlığından ve hür iradesinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görev; bu ruhu yaşatmak, demokrasimizi güçlendirmek, milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin en büyük gücü; ortak değerlerimiz ise geleceğimizin en sağlam teminatıdır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla anıyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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