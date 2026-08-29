Uşak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Uşak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Uşak\'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan yayımlamış olduğu mesajda bağımsızlık ve özgürlük vurgulayarak; "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos'un taşıdığı anlam, yalnızca bir zaferin hatırasından ibaret değildir. Bu büyük zafer; milletimizin en zor şartlarda dahi birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin, kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin ve bağımsızlığından hiçbir şartta ödün vermeyeceğinin en güçlü göstergesidir. Bugün bizlere düşen ise atalarımızdan miras kalan bu büyük iradeyi, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma sorumluluğuyla geleceğe aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini yer verdi.

Kaynak: İHA

Politika, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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