Başkan Vidinlioğlu: "Her mahallemizde belediyemizin çalışması var" - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, her mahallede Kastamonu Belediyesinin çalışmasının bulunduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanlığının "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" temasıyla köy ve muhtarlarla düzenlediği toplantıda konuştu. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Pandemiden dolayı toplu yapacağımız törenlerin hepsini ötelemek ya da iptal etmek zorunda kaldık. Hatta her yıl yaptığımız Türk Dünyası Günleri ertelendi, diğer düzenlenen festivalleri ertelemek zorunda kaldık. Ama artık birazcık ta pandemi ile yaşamayı da öğrendik. Aşılamalarımız artınca yavaş yavaş rutin programlara dönmeye başladık. Genel Başkanımızın talimatıyla bütün illerimizde geniş katılımlı heyetlerle birlikte toplantılar tertip ediyoruz. Maksadımız muhtarlarımızın problemlerini çözüm ya da katkıda bulunmak. Ben, her ne kadar Merkez Belediye Başkanı olsam da öncesinden verilmiş sözümüz vardı, ilçelerden ya da köylerimizden, muhtarlarımızdan gelen her türlü talebe imkanlarımız ölçüsünde elimizden geldiğince yanlarınca olacağımızı söyledik. Bununla ilgili de birçok çalışmada bulunduk. Bu çalışmalarımızı bundan sonrada inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Ülke olarak zor günlerden geçtiklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Sağlık açısından zor günlerden geçiyoruz. Bir takım pandeminin getirdiği şartlar var. Bu konuda esnaflarımız sıkıntı yaşadı, bu benzer olarak herkese sirayet etti. Son günlerde görüldüğü üzere bir de dolar ve avro kurunda ani artışlar var. Eskiden Cenab-ı Allah dert vermediği zaman hani derlerdi acaba kıyıda köşede mi kaldık. Onun için Cenab-ı Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Milletimiz gerçekten çok vefakar bir millet. Türkiye'miz, bütün Turan coğrafyasının göz bebeği, olmazsa olmazı hem de bütün mazlum milletlerin olmazsa olmazıdır. Onlar biliyor ki Türkiye güçlü olursa bizimde beslediğimiz umudumuz var, bizimde geleceğe yönelik planlarımız var diyorlar. Onun için önce biz güçlü olmak zorundayız. Tabii ki bizim güçlü olmamızı da herkes istemiyor. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle, dört tarafı da düşmanlarla çevrili. Dolayısıyla bir olmamız, beraber olmamız, birlik içinde olmamız, diri olmamız ve diri kalmamız lazım" diye konuştu.

diyen Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Her türlü sıkıntıda yanınızdayız. Kapımızda gönlümüzde sizlere her daim açık. Kastamonu'muzu gelece birlikte taşıyacağız. Her türlü sıkıntıda yanınızda olacağız. Kastamonu Belediyesi olarak pandemiye rağmen yaptığımız çok fazla çalışma var. Sadece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi için bu yıl ki yatırımımız 30 milyon TL'dir. Bilindiği üzere Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ne çamurdan ne de tozdan çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlardı. Altyapısı tamamlanmadan insanlar binalara oturmaya başlamış. Bunun getirdiği bir takım sıkıntılar vardı. Allah'a şükür ciddi yaptığımız yatırımla bu sorunları çözdük. Hemen hemen her mahallemizde yürüttüğümüz çalışmalar var, özellikle yeni mahalle olan Budamış Mahallemize çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Önceki gün İller Bankası kredimiz onaylandı. Altyapısıyla üstyapısıyla inşallah Budamış Mahallemizi de ihya edeceğiz. Her zaman muhtarlarımızın, vatandaşımızın yanındayız. Her türlü sıkıntıda kapımız her daim açık."