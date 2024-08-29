Uşak Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Uşak Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29.08.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos'ta kazanılan zaferin Türk Milleti'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdiği mücadelenin simgesi olduğunu belirten Başkan Yalım, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Türk milletinin şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdığı büyük zaferin 102'nci yılını kutluyor olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biridir. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız düşmanın kirli postallarından temizlenmiş; büyük Türk Milleti bağımsızlığına kavuşmuştur. Asil Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya, dosta ve düşmana göstermiştir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102'nci yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor; başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman atalarımızı ve bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Milletimizin ve değerli hemşerilerimin al bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Cumhuriyetimizin ilelebet sürdüğü çağdaş yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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