Başkan Yalım, Esnaflara Kış Hediyesi Dağıttı

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sokakta hizmet veren esnaflarla bir araya gelerek esnaflara bere ve atkı hediye etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, kış aylarının soğuk sıcaklığını hissettirmeye başladı bu günlerde, sokakta hizmet veren esnafları ziyaret etti. Esnaflarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Yalım, alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşmayı ve sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Başkan Yalım, esnaflara soğuktan korunmalarını sağlamak amacıyla şapka ve bere hediye etti. - UŞAK