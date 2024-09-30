Uşak\'ta Başkan Yalım, Vali Aktaş\'ı Ziyaret Etti

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Vali Dr. Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Etimesgut Kaymakamlığından Uşak Valiliğine atanan ve görevine başlayan Dr. Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Vali Aktaş'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dile getirdiğini ifade etti. - UŞAK