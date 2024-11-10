Başkan Yıldırım\'dan Atatürk\'ün Anma Günü Mesajı

Politika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan Atatürk'ün Türk milletinin gönlünde ebediyen yaşayacağını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimleri her zaman Türk halkına güç vermeye ve yol göstermeye devam edecek. 10 Kasım tarihi, Türk milleti için büyük kurtarıcısının anma günü olduğu kadar, aynı zamanda sahip olduklarımızın değerini bilme ve onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığına saygı gösterme günüdür" dedi.

"Durmaksızın çalışacağız""

Ulu Önder Atatürk'ün bize açtığı aydınlık medeniyet yolundan asla ayrılmayacağız" diyerek mesajına devam eden Yıldırım, "Bir milletin hayatını nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün 'bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir' sözünü daima ilke edindik. Biz de, bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Onun 'En büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet'imizi bir asrı geride bırakırken bizim ve bizden sonraki nesillerin, önümüzdeki yüzyılda ülkemizi hem ekonomi hem uygarlık noktasında en yüksek yerlere taşıma gayretinden kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle dünyada emsali olmayan bir başarı öyküsüne imza atan, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk' aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında rahmet ve şükranla anıyor, yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." - ADIYAMAN