Başkan Yıldırım \'Genişletilmiş İl Başkanları\' toplantısına katıldı

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberiler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 168'inci AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarına hitap ederek, ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Yıldırım, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının parti teşkilatları için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yıldırım, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını dinledik. Bu toplantının partimizin çalışmalarına katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya, Başkan Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Gençlik kolları başkanı Volkan Demiröz ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir katıldı. - BİLECİK