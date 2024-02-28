Başkan Yıldırım, sanayi esnafına balık ekmek dağıttı - Son Dakika
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Politika

Başkan Yıldırım, sanayi esnafına balık ekmek dağıttı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafıyla bir araya gelerek balık ekmek dağıttı.

28.02.2024 19:42  Güncelleme: 19:47
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Başkan Yıldırım, sanayi esnafına balık ekmek dağıttı

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, esnaflarla bir araya geldi

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, saha çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafıyla bir araya gelerek balık ekmek dağıttı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde esnaflar ile bir araya geldi. Ziyaretlerde bulunan Yıldırım esnafların ve vatandaşların sorunları dinledi. Yıldırım, buradaki ziyaretlerini ardından Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafıyla bir araya geldi. Sanayi içerisinde kurulan stantta tezgah başına geçen Başkan Yıldırım, esnaflara balık ekmek ve helva dağıtımında bulundu.

Kaynak: İHA

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