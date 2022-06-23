Başkan Yıldırım, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir" - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir"

23.06.2022 10:04
Başkan Yıldırım, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir"

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda bir dizi günden maddesi görüşüldü.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir"

Toplantıda ardından açıklamada bulunan Başkan Yıldırım, "Hamdolsun AK Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir' - Son Dakika

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