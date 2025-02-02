Başkan Yılmaz\'dan Aktoprak çıkarması

Politika

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Aktoprak Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle bölge sakinlerinin taleplerini dinledi. Bölgede devam eden projeleri inceleyen Başkan Yılmaz, "Aktoprak'ın kronik sorunları çözülüyor" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarını sürdürüyor. Beraberinde CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, CHP il yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Aktoprak ve Büyükpınar Mahallesi'ne adeta çıkarma yapan Başkan Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Miting gibi buluşma

Yılmaz'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret miting havasına dönüştü. Mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, duygusal anlar da yaşadı. Bölge esnafını da ziyaret eden Yılmaz, "Güçlü bir şehir, güçlü esnafla olur. Birlikte çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Yorulmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen Yılmaz, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geride kalan 10 ayda hayata geçirdiğimiz projelerle hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalıştık. İhtiyaç duyulan projelerimizi hemen hayata geçirdik. Nitekim olumlu geri dönüşleriniz bizlere moral oldu. Yorulmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çözülemeyecek sorun yoktur, göz ardı edilmiş sorunlar vardır"

Vatandaşların memnun kalmasının kendilerini için sevindirici olduğunu aktaran Yılmaz, "Hep söylediğimiz gibi rotamız halkımızdır. Tüm çabamız onların gönlünde yer alabilmek için. İlçemizin birçok bölgesinde maalesef sorunlar kronik hale gelmiş. 'Çözülemeyecek sorun yoktur, göz ardı edilmiş sorunlar vardır' anlayışıyla çok şükür birçok sorunu çözdük. Çözmeye de devam edeceğiz. Hiç şüphesiz gittiğimiz mahallelerde de mükafatımız halkımızın güler yüzü oldu. Tüm Şehitkamil'e söz veriyorum. Yüzünüzden gülümsemeyi eksiltmemek için bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye ve çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP