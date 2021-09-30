Üye Girişi
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı

30.09.2021 17:12
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı, System.String[]

Erenler İlçe Teşkilatıyla buluşan ve gençlik kolları tarafından hayata geçirilen gençlik merkezinin açılışını yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler'de 33 milyona ulaşan asfalt yatırımı yaptıklarını açıkladı.

Erenler İlçe Teşkilatıyla buluşan ve gençlik kolları tarafından hayata geçirilen gençlik merkezinin açılışını yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler'de 33 milyona ulaşan asfalt yatırımı yaptıklarını açıkladı. Yüce, geleceğin Türkiye'sinin mimarları olacak gençlere her alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları tarafından teşkilat binasında hayata geçirilen gençlik merkezinin açılışını yaptı. Gençleri çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Yüce, daha sonra teşkilat üyeleriyle buluştu. Programda AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanları, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri ve davetliler yer aldı. Gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Yüce, sevgi, saygı ve dayanışmalarını kaybetmemelerini vurguladı.

Ülkemizi yarınlara hazırlayacak kadrolar sizlersiniz

Gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Sizin yaşlarınızda ülkemizin bugünleri için yani milletimizi daha güzel yarınlara ulaştırmak için mücadele ettik. Hamdolsun Allah'a ki özveri, fedakarlık ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle bugünlere geldik. Biz sahip olduğumuz imkanlar dahilinde kendimiz için belirlediğimiz misyonu tamamlama gayretini hiçbir zaman elden bırakmadık. Şimdi ülkemizi yarınların dünyasına hazırlayacak olan sizlersiniz. Bunun için kendinizi geliştirmeli ve gündüz gece demeden çalışmalısınız." dedi.

Erenler'de asfalt yatırımı 33 milyonu aştı

Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yapılan yatırımlara konuşmasında yer veren Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizin altyapı ve üstyapı gereksinimlerini karşılıyor, gerekli sosyal ve teknik ortamı sağlamaya gayret ediyoruz. "Sakarya'da Asfaltlanmamış Yol Bırakmayacağız" sloganıyla yola çıktık ve geçtiğimiz 29 aylık süreçte şehrimizin cadde ve sokaklarında 1 milyon tondan fazla asfaltlama çalışması yaptık. Erenler'de 29 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 33 milyon 42 bin 41 lira yatırım yaptık. 62.54 kilometreye tekabül eden 90 bin 398 ton asfalt çalışması yaptık" diye konuştu.

Sakarya artık bisiklet şehri

Bisiklet Şehri Sakarya ünvanını alan tek il olduklarını belirten ve gençlere bisiklet sözü veren Başkan Ekrem Yüce, "Sporun her alanında sporcularımızı ve takımlarımızı destekliyoruz. Şehrimizin coğrafi ve kültürel yapısına uygun olan bisiklet sporunun yaygınlaştırılması çalışmalarımız çok şükür ki meyvesini verdi. Yaptığımız milyonlarca liralık yatırımlar ve uluslararası organizasyonlar sayesinde bisiklet sporu için sadece Sakarya olarak değil tüm Türkiye'yi kapsayan bir başarıya ulaştık. Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından verilen ve dünyada sadece 22 bölge ve şehrin sahip olduğu "Bisiklet Şehri" unvanını almaya resmen hak kazandık. İnşallah 21 Ekim itibariyle başlayacak ve yaklaşık 10 gün sürecek bir organizasyonla sahip olduğumuz bu unvanı dünyaya duyuracak ve bunu nasıl hak ettiğimizi göstereceğiz. 2 BMX Dünya Şampiyonasını ve 1 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonasını dünyanın en modern ve en donanımlı bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştireceğiz. Bisiklet Şehri unvanının şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı

Ekrem Yüce, Hisarcık, Erenler, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak 17:29 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu 17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi 17:03 Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı 16:43 Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı

Son Dakika Haberleri
17:32 Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi
17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu         
17:32
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı         
17:09
Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor         
16:57
CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu         
16:53
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement