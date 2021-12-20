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Başkan Yüksel: "Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk" - Son Dakika

Başkan Yüksel: "Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk"

20.12.2021 15:19
Başkan Yüksel: "Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Kayseri'de düzenlediği çalıştaya katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Kayseri'de düzenlediği çalıştaya katıldı. Başkan Yüksel, "Kayseri'de CHP'nin başarısını artırmak için neler yapılacağını ve ülke genelinde belediye başkanı çıkartmanın yeni bir yol haritasını çizerek öz eleştirimizi yapma fırsatı bulduk" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm büyükşehir, il ve ilçelerden gelen belediye başkanları ile yapılan çalıştay'da belediyelerin "Kara Kış Fonu" oluşturulması ile ilgili seferberlik çalışmaları da görüşüldü.

Çalıştay'a katılan başkanlar daha sonra sorunlarını ve beklentilerini dinlemek üzere Kayseri'de esnaflar ve vatandaşlar ile buluştu.

Kayseri Melikgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidar olduğu takdirde özellikle ekonomi alanında gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kayseri esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, ekonomik kaygıların yansımalarına da bizzat şahit olduklarını ama umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirtti.

Umutsuzluğa kapılmak yok

Kayseri'nin Türkiye için önemli bir lokomotif şehir olduğunu belirten Başkan Yüksel, Kayseri'de parti olarak var olmak istediklerini de ifade etti. Kayseri'de neden belediyelerde var olmadıkları sorularının öz eleştirisini de kendi içlerinde yaptıklarını belirten Başkan Yüksel, "Gezdiğimiz yerdeki esnafın misafirperverliği hoşumuza gitti. Ziyaretlerimizde Kayseri'nin lezzetlerini tatma imkanı bulduk. Esnafla sohbet ederken maalesef ki ülkedeki pahalılığı ve mağduriyetleri duyduk. Döviz kurları ve maliyetlerin artması ile birlikte oluşan işsizlik sonucunda meydana gelen karamsarlık havası ülkenin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de de var. Bizler onlara umutsuz olmamaları gerektiğini anlattık. Bu milli bir mücadele olacak. Kayseri, Türkiye için önemli bir lokomotif. Bir yandan da Kayseri de olmak istiyoruz. Nerede eksiğimiz var? Nerede hata yaptık? Neden Kayseri de başarılı olamadık ve niye Kayseri'de bir belediye sahibi değiliz? sorularının öz eleştirisini yaptık. Daha fazla çalışmamız ve Kayseri'deki komşularımızla daha fazla vakit geçirmemizi gerektiğini konuştuk." dedi.

Kayseri'de hedef koyup daha fazla çalışmaya devam

Kayseri'ye 11 büyükşehir belediye başkanı başta olmak üzere il, ilçe ve belde belediye başkanları olmak üzere çok kalabalık bir kadro ile geldiklerine vurgu yapan Başkan Yüksel, "Kayseri'deki eksikleri nasıl giderebileceğimize yönelik çalışmalar yaptık ve Kayseri için daha çok çalışmamız gerektiğinin kararını aldık. Kayserili komşularımızın ne istediğini daha fazla anlayacağımız bir çalışma planının startını verdik. CHP Kayseri'de hedef koyup daha fazla çalışmaya devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Yüksel: Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk
Başkan Yüksel: Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk
Başkan Yüksel: Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Gökhan Yüksel, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yüksel: 'Kayseri'de öz eleştiri yapma fırsatı bulduk' - Son Dakika


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